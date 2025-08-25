25/08/2025
Tarcísio fala como presidenciável, mas diz: “Não sou candidato”

Horas após adotar um discurso de presidenciável em um seminário , o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou à coluna, nesta segunda-feira (25/8), que seja candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Durante intervenção em um seminário promovido pelo grupo Esfera, Tarcísio criticou a política externa do governo Lula, defendeu reduzir o número de ministérios e disse que um próximo de centro-direita precisa ter o lema “crescer 40 anos em 4”.

Tarcísio de Freitas em evento empresarial em SP

Tarcísio de Freitas em evento empresarial em SP

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP/ Divulgação

O governador Tarcísio de Freitas durante evento organizado pelo Esfera em SP

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

O governador Tarcísio de Freitas deixa evento organizado pelo Esfera em SP

“É um discurso de quem está preocupado com país. E não sou candidato. Estou muito tranquilo em relação a isso”, afirmou Tarcísio, ao ser questionado pela coluna se aquele era um discurso de candidato.

Apesar de negar a candidatura, o governador de São Paulo é apontado pelo Centrão e por alguns aliados de Jair Bolsonaro como o provável candidato ao Palácio do Planalto do ex-presidente, que está em prisão domiciliar e inelegível até 2030.

