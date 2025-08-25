Tarcísio intensifica idas a Brasília em meio a especulações sobre 2026

No centro das especulações sobre uma possível candidatura presidencial em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem intensificado as agendas em Brasília nas últimas semanas.

Apenas cinco dias depois de voltar da capital federal, após participar da convenção que oficializou a “superfederação” entre o União Brasil e o Progressistas (PP), Tarcísio voltará à cidade nesta segunda-feira (21/8), quando participará de eventos de comemoração dos 20 anos do Republicanos, partido ao qual se filiou em 2022.

Somente neste mês de agosto, será a terceira ida de Tarcísio a Brasília. No dia 7/8, ele participou de uma reunião de governadores na casa de Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, em que foram discutidos os impactos da tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelo governo dos EUA.

“Estrela” da convenção

Na última terça-feira (19/8), Tarcísio foi uma das “estrelas” da convenção que formalizou a federação União Progressista.

Mesmo não pertencendo ao grupo, ele discursou no evento. Seu nome é o mais falado entre os membros da aliança como o mais forte para disputar o Palácio do Planalto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026.

Publicamente, o governador tem afirmado que pretende ser candidato à reeleição em São Paulo.

Depois, Tarcísio também participou do jantar oferecido pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, onde também discursou e foi tietado pelos presentes.

No dia seguinte, na quarta-feira (20/8), o governador de São Paulo despachou do seu escritório na capital federal. No local, reuniu-se com o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP).

Tarifaço

No dia 10 de julho, Tarcísio foi às pressas para Brasília para se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro, ocorrido horas depois de o governador participar de uma agenda na Brasilândia, periferia da zona norte de São Paulo, pegou até aliados de surpresa.

A reunião, ocorrida em uma churrascaria, foi no dia seguinte ao anúncio do tarifaço por Donald Trump, em que o presidente dos EUA citou diretamente o processo da trama golpista contra Bolsonaro e aliados, no Supremo Tribunal Federal (STF), como um dos motivos que levaram à decisão.

Na ocasião, Tarcísio virou alvo de críticas por culpar o governo Lula pela sobretaxa, evitando condenar a medida de Trump. No dia seguinte, em 11 de julho, o governador voltou a almoçar com Bolsonaro, logo após ter se reunido com o Encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar.

O encontro foi motivo de críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos EUA articulando sanções de Washington contra autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, do STF.