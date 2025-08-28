Tarifaço: CMN cria regras de financiamento para exportadores afetados

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira (28/8) a regulamentação de linhas de financiamento emergenciais para socorrer empresas e produtores brasileiros impactados pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com o comunicado do órgão, as mudanças aprovadas têm caráter redacional e buscam conferir maior clareza normativa e segurança jurídica sem alterar o mérito da política pública. A primeira alteração é referente à “tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)” por “tabela de produtos”, o que permitirá identificar com mais precisão as empresas efetivamente afetadas pelas tarifas impostas.

Comitê Monetário Nacional: o CMN é um órgão responsável por formular políticas de moeda e de crédito. Tem o objetivo de manter a estabilidade do real e promover o desenvolvimento do país. É composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

A segunda alteração ajusta a redação de um artigo para deixar explícito que as penalidades por descumprimento de compromissos de exportação incidem de forma adicional aos encargos financeiros já previstos, e não em substituição a eles.

“Com esses aperfeiçoamentos, o CMN reforça a efetividade da norma e assegura que as linhas emergenciais cumpram seu objetivo: prover liquidez e garantir a continuidade das atividades das empresas brasileiras expostas ao choque tarifário externo, preservando empregos e a capacidade produtiva nacional”, disse o texto.