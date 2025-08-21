Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

A apresentadora Tatá Werneck se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais após ter uma mensagem privada exposta pelo ator Paulo Ferreira, que recentemente acusou o também ator Renato Góes de tê-lo internado à força.

Ferreira publicou prints de uma conversa com Tatá em seu Instagram, agradecendo pelo apoio em meio ao momento delicado que enfrenta. Na postagem, ele escreveu:

“Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento à Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. 🙏✨”

O ator ainda detalhou suas dificuldades profissionais:

“Tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada. Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade.”

Irritação de Tatá Werneck

Apesar do tom de agradecimento, a exposição não agradou à humorista, que rebateu publicamente:

“Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga.”

Tatá ainda completou:

“Estou tentando ajudar você, PC. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro.”

Reações do público

A polêmica gerou divisão entre os internautas. Enquanto alguns defenderam Tatá, outros consideraram sua reação exagerada.

“Ele só te elogiou, todos entenderam. Onde tem exposição negativa nisso?”, comentou um seguidor.

“Gratidão é uma atitude nobre e honesta. Ele deveria ter ainda mais a sua amizade”, opinou outro.

“Minha gente, o que tem aí de exposição? Elogiar uma pessoa como profissional não te envolve em nada”, escreveu uma terceira pessoa.

A discussão segue repercutindo nas redes sociais e reforça a tensão entre os artistas envolvidos.

Fonte: Redes sociais |Metrópoles

Redigido por ContilNet Notícias