Taty Zatto fala sobre acidente doméstico grave: “Labareda de fogo”

A DJ e influenciadora Taty Zatto usou as redes sociais nesta segunda-feira (25/8) para relembrar e dar detalhes de um acidente doméstico ocorrido no ano passado que quase terminou em uma tragédia familiar. Na ocasião, uma lareira elétrica fez com que uma labareda de fogo se espalhasse pela cozinha, assustando a artista. “Um dos maiores livramentos”, disse.

“Labareda de fogo”

A famosa, que participou do lado do marido, Marcelo Braga, da quarta edição do reality Power Couple Brasil, também falou sobre a preocupação envolvendo a filha, Vitória, que quase foi atingida pelas chamas. Taty compartilhou imagens de câmeras de segurança que gravaram o acidente e fez um desabafo no seu perfil do Instagram.

Nas imagens, é possível ver o momento em que uma bola de fogo parte da lareira elétrica, atingindo a mesa, cadeiras e a parede do cômodo. “Um ano de um dos maiores livramentos que já tivemos”, começou a influenciadora.

“Exatamente atrás dessa cadeira que pegou fogo depois que a lareira elétrica ‘cuspiu’ essa labareda de fogo, fica um sofá. Nesse sofá, exatamente na ponta dele, estava Vitória, nossa filha. E minutos antes disso, Braga decidiu fechar a janela de vidro que separa nossa sala (onde fica esse sofá) da área Gourmet onde estávamos”, explicou.

Ação do marido

De acordo com Taty, o marido salvou a vida da filha. “Ou seja, essa decisão do Braga salvou nossa filha e salvou a todos nós, uma vez que, se o fogo pegasse na cortina dessa janela, que a poucos minutos estava aberta e no próprio tecido do sofá, seria impossível conter essas chamas que, como dá para ver no vídeo, se alastraram rápido demais”, disse.

Ao encerrar, ela agradeceu por nada de grave ter acontecido com sua família. “Foi Deus, é Deus e será sempre Deus. Nos guiando, nos livrando e nos guardando. A ele toda a honra e toda Glória. Deus é fiel e perfeito em tudo que faz”, concluiu a influenciadora.

Assista:

