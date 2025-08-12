Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum

A cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs na noite de segunda-feira (11/8) com o anúncio de seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl. A revelação foi feita de maneira estratégica, começando com especulações nas redes sociais e culminando com a confirmação no site oficial da artista e em um teaser do podcast do namorado dela, Travis Kelce, e do irmão, Jason.

Estratégia de marketing e reação dos fãs

Tudo começou com o anúncio de um convidado surpresa no podcast New Heights, de Travis Kelce, que tinha uma silhueta e um fundo laranja, cores que os fãs associaram a Taylor Swift. Pouco depois, o perfil oficial de fãs da cantora, o Taylor Nation, postou 12 fotos da artista com roupas laranjas, aumentando ainda mais as especulações.

A confirmação veio após uma contagem regressiva no site de Taylor, que revelou o título do novo trabalho. Em seguida, o perfil do podcast compartilhou um trecho da conversa, no qual a artista conta a novidade em primeira mão. A participação de Taylor Swift no podcast irá ao ar na próxima quarta-feira (13/8), às 20h. O álbum já está em pré-venda, mas a data de lançamento oficial ainda não foi divulgada.

