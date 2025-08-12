12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum

Intitulado The Life of a Showgirl, o 12º álbum de estúdio foi revelado de forma estratégica em podcast e site

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs na noite de segunda-feira (11/8) com o anúncio de seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl. A revelação foi feita de maneira estratégica, começando com especulações nas redes sociais e culminando com a confirmação no site oficial da artista e em um teaser do podcast do namorado dela, Travis Kelce, e do irmão, Jason.

Emma McIntyre/TAS24/Getty Images para TAS Rights Management

Estratégia de marketing e reação dos fãs

Tudo começou com o anúncio de um convidado surpresa no podcast New Heights, de Travis Kelce, que tinha uma silhueta e um fundo laranja, cores que os fãs associaram a Taylor Swift. Pouco depois, o perfil oficial de fãs da cantora, o Taylor Nation, postou 12 fotos da artista com roupas laranjas, aumentando ainda mais as especulações.

A confirmação veio após uma contagem regressiva no site de Taylor, que revelou o título do novo trabalho. Em seguida, o perfil do podcast compartilhou um trecho da conversa, no qual a artista conta a novidade em primeira mão. A participação de Taylor Swift no podcast irá ao ar na próxima quarta-feira (13/8), às 20h. O álbum já está em pré-venda, mas a data de lançamento oficial ainda não foi divulgada.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.