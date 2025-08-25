25/08/2025
TCE-AC fiscaliza Pronto-Socorro para avaliar condições de atendimento à população

Operação mobilizou 18 auditores das 1ª, 2ª e 3ª Coordenadorias Especializadas

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou, na noite de terça-feira (19), uma ação de fiscalização no Pronto-Socorro de Rio Branco. A operação, coordenada pela Secretaria de Controle Externo (Secex), mobilizou 18 auditores das 1ª, 2ª e 3ª Coordenadorias Especializadas.

TCE-AC fiscaliza Pronto-Socorro para avaliar condições de atendimento à população. Foto: Ascom

A iniciativa teve como finalidade avaliar a estrutura física da unidade, o funcionamento dos serviços e a qualidade do atendimento oferecido aos cidadãos. Com essa atuação, o TCE-AC reafirma seu papel constitucional de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e de garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde em condições adequadas e seguras.

Situações identificadas

Operação mobilizou 18 auditores das 1ª, 2ª e 3ª Coordenadorias Especializadas. Foto: Ascom

No decorrer da inspeção, foram verificadas falhas graves, como superlotação, pacientes acomodados em corredores, macas e até no chão, ausência de escalas de plantão, insuficiência de profissionais e medicamentos, além de deficiências na estrutura física do prédio.

A equipe técnica também inspecionou setores estratégicos, incluindo traumatologia, ortopedia, cardiologia, enfermarias clínicas, recepção e atendimento, além das salas de exames de eletrocardiograma, raio-X e tomografia.

A equipe técnica também inspecionou setores estratégicos, incluindo traumatologia, ortopedia, cardiologia, enfermarias clínicas, recepção e atendimento. Foto: Ascom

Papel fiscalizador e participação social

A operação integra o conjunto de ações permanentes de controle externo, voltadas não apenas à identificação de problemas, mas também à proposição de soluções que contribuam para a melhoria da gestão pública.

A secretária da Secex, Fernanda Leite Santana, destacou que a escolha da saúde como prioridade fiscalizatória é resultado direto da escuta social promovida pelo Tribunal.

“No início do ano realizamos uma consulta pública para a elaboração do Plano Anual de Controle Externo (PACE). A população apontou como áreas prioritárias a educação e, principalmente, a saúde, que obteve maior pontuação. Essa fiscalização no Pronto-Socorro é uma resposta concreta a essa demanda da sociedade e demonstra o compromisso do TCE em ouvir e atender às expectativas da população”, afirmou.

Foram verificadas falhas graves, como superlotação, pacientes acomodados em corredores, macas e até no chão. Foto: Ascom

Ao fiscalizar a rede de saúde, o TCE-AC cumpre sua missão de promover a eficiência dos serviços, valorizar o trabalho dos profissionais e assegurar um atendimento digno e de qualidade à sociedade acreana.

Veja os registros da ação:

