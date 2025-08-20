“Te agradeço, Deus”: advogada e ministra de louvor grava clipe em Rio Branco

A advogada e ministra de louvor da Igreja Batista do Bosque, Waleska Cristina, se prepara para um momento especial em sua trajetória musical. Na próxima quinta-feira, 21 de agosto, ela grava o clipe de sua primeira música autoral, intitulada “Te agradeço, Deus”, no Restaurante Mata Nativa, em Rio Branco (AC).

A composição, como o próprio título indica, expressa fé e gratidão a Deus, refletindo a caminhada espiritual da artista. O lançamento oficial está previsto para os próximos dias e estará disponível em todas as plataformas digitais.

Além de sua atuação profissional como advogada, Waleska se dedica ao ministério de louvor, unindo carreira e vocação em um projeto que promete alcançar diferentes públicos.

Quem quiser acompanhar o trabalho pode acessar o canal no YouTube Waleska Cristina e o perfil no Instagram @waleskcris.