“Temas sensíveis”, diz Julia Dalavia sobre seriado Dias Perfeitos

A Globo realizou na quinta-feira (14/8) uma festa glamourosa no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para marcar a estreia da série Dias Perfeitos, thriller de suspense baseado na obra do escritor Raphael Montes já disponível no Globoplay. A coluna marcou presença e conversou com Julia Dalavia, que protagoniza o projeto ao lado de Jaffar Bambirra.

Leia também

Sucesso nas páginas

Na obra ela vive a personagem Clarice, uma jovem artista que sonha em se tornar roteirista de cinema. A vida dela muda completamente quando ela conhece Téo, um estudante de medicina com fortes traços de psicopatia que passa os dias cuidando da mãe paraplégica. O jovem fica obcecado pela moça e acaba partindo para um ato extremo: sequestra Clarice.

A partir daí, tem início uma história de suspense que ganhou o mundo. Lançado em 2014, o livro do autor brasileiro se transformou em sucesso em países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Holanda, Itália e França. Em conversa com a coluna Fabia Oliveira, Julia falou sobre o seriado e sobre o que o público pode esperar da obra.

“Eu sou muito grata por poder dar vida a personagens femininas tão agentes e fortes, e eu espero continuar fazendo isso que eu amo”, disse. “Essa série é isso pra mim: a Clarice é uma luz, uma artista, uma mulher forte, livre e que está vivendo em plena potência no início da história, até encontrar o Téo, e juntos eles vivem essa jornada que é Dias Perfeitos”, reforçou.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra

Divulgação 2 de 5

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra

Lucas Teixeira 3 de 5

Julia Dalavia

Globo / Manoella Mello 4 de 5

Julia Dalavia

Lucas Teixeira 5 de 5

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra

Lorena Zschaber

“Um presente”

Segundo a atriz, a atração aborda temas delicados, mas necessários. “É um trabalho muito importante e que toca em temas muito sensíveis, importantes de serem discutidos da dramaturgia. Eu tô muito feliz com essa série, acho que é um projeto tenso, cheio de reviravoltas e muito instigante. Espero que as pessoas recebam bem e gostem, porque foi intenso fazer.”

Julia Dalavia também falou como ficou “presa” no livro de Raphael Montes antes de gravar o seriado. “Foi a primeira vez que eu li um livro do Raphael, eu já tinha visto projetos dele no audiovisual, e eu terminei o livro em três dias”, brincou. “Não conseguia parar de ler, e quando eu terminei eu sabia que eu queria muito fazer a Clarice. Então, foi um presente, essa série é um presente”, concluiu.

Os quatro primeiros episódios de Dias Perfeitos já estão disponíveis no catálogo do Globoplay. Mais dois episódios chegam nos dias 21 e 28, totalizando oito episódios. O thriller psicológico é uma adaptação da autora Claudia Jouvin com direção geral de Joana Jabace.

Além de Julia Dalavia e Jaffar Bambirra, o elenco conta com nomes de peso como Debora Bloch, Fabiula Nascimento, Felipe Camargo, Julianna Gerais, Elzio Vieira, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro no elenco. Junto a Claudia Jouvin, Dennison Ramalho e Yuri Costa assinam os roteiros.