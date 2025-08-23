23/08/2025
Temporada de pinguins: mais de 700 são achados mortos no litoral de SP

Em meio à temporada de pinguins no litoral brasileiro, o Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC) registrou 739 encontrados mortos em Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, entre os dias 15 e 21 deste mês. Os animais estavam em estágio avançado de decomposição.

Pinguim morto em praia. Temporada de pinguins no litoral paulista - MetrópolesPinguim morto em praia do litoral paulista

Temporada de pinguins no litoral paulista

  • A temporada de ocorrências de pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) começou em julho no litoral de São Paulo.
  • Como os animais costumam ser encontrados em decomposição, a determinação da causa da morte é dificultada.
  • Originária da Patagônia, a espécie costuma aparecer na região até setembro, na rota migratória anual em busca de alimento e águas mais quentes.
  • De acordo com especialistas, a espécie não está em risco devido a esse processo.
  • Neste ano, os primeiros registros foram realizados pelas equipes de campo do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado pelo Instituto Argonauta na região.
  • O IPeC realiza salvamentos, reabilitação e outras atividades de conservação da fauna marinha, como organização civil responsável pela iniciativa.
  • A instituição também faz a destinação correta de animais marinhos mortos, como pinguins, focas e baleias, que chegam às praias da região.
  • Estima-se que haja de 2 milhões a 3 milhões de pinguins na natureza, em grandes colônias, principalmente na Argentina.
Segundo o oceanógrafo Hugo Gallo Neto, presidente do Instituto Argonauta e diretor do Aquário de Ubatuba, as mortes de pinguins no litoral sudeste são um fenômeno natural. Contudo, a atenção especializada é necessária.

“A temporada de pinguins é um momento importante para reforçarmos o cuidado com a fauna marinha. Quando um animal aparece na praia, é fundamental que ele não seja manipulado pela população. Acione as equipes técnicas que saberão como proceder”, explicou o especialista.

Ao ver um animal marinho debilitado em praia, ligue para 0800-642-3341.

