Temporais e massa de ar polar: veja a previsão do tempo desta sexta para todo o Acre

Na sexta-feira, 8 de agosto, o estado do Acre estará sob um clima predominantemente quente, com a possibilidade de chuvas isoladas e até temporais em algumas áreas. De acordo com o portal O Tempo Aqui, uma massa de ar polar avança rapidamente, prometendo mudanças nas condições meteorológicas ao longo do dia.

Nas áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a temperatura será elevada, com chuvas localizadas que podem ocorrer com intensidade. Ventos que anunciam a chegada da nova onda de frio polar devem começar a soprar no início da noite. A umidade relativa do ar variará de 40% a 50% durante a tarde e de 85% a 95% pela manhã. Os ventos serão, em sua maioria, fracos a moderados, com rajadas vindo do sul, além de algumas variações de sudoeste e sudeste.

Em localidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o calor também predominará, com sol, nuvens e chuvas isoladas que podem ser intensas. A umidade mínima deve ficar entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos serão fracos a calmos, em sua maioria do sudeste, com algumas variações de sul e leste.

Previsão das temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 31°C e 33°C.

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 32°C a 34°C.

– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 20°C a 22°C; máximas de 32°C a 34°C.

– Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas de 21°C a 23°C; máximas de 31°C a 33°C.

– Tarauacá e Feijó: mínimas de 21°C a 23°C; máximas de 32°C a 34°C.

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 21°C a 23°C; máximas de 30°C a 32°C.

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 21°C a 23°C; máximas de 31°C a 33°C.

Prepare-se para um dia de calor intenso, mas fique atento às mudanças que podem trazer chuvas a qualquer momento!