Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Em um cenário de incertezas e pressão, jovens da Geração Z em países como a China e os Estados Unidos têm adotado uma tendência curiosa para aliviar o estresse: o uso de chupetas. Tradicionalmente associado à infância, o acessório tem sido usado como uma forma de buscar conforto emocional e alívio para a ansiedade.

O que a psicologia diz sobre o fenômeno

Segundo o psicólogo Alexander Bez, o uso de chupetas por adultos é um exemplo do fenômeno conhecido como regressão, no qual o indivíduo retorna a uma fase de desenvolvimento anterior para encontrar segurança. No entanto, o especialista ressalta que essa é uma “conduta abstrata e surreal”, incapaz de, de fato, ajudar a lidar com os sintomas do estresse.

A tendência se alinha a outros modismos, como o uso de bonecos de pelúcia como chaveiros e os “bebês reborn”, que buscam a nostalgia da infância como um “porto seguro” simbólico contra as pressões da vida adulta.

O psicólogo afirma que, em vez de recorrer a comportamentos regressivos, a melhor forma de lidar com o estresse é através de técnicas comprovadas, como atividades físicas, terapia e momentos de lazer saudáveis.

Fonte: Psicólogo Alexander Bez e South China Morning Post, Metrópoles

Redigido por Contilnet.