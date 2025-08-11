Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Em um cenário de incertezas e pressão, jovens da Geração Z em países como a China e os Estados Unidos têm adotado uma tendência curiosa para aliviar o estresse: o uso de chupetas. Tradicionalmente associado à infância, o acessório tem sido usado como uma forma de buscar conforto emocional e alívio para a ansiedade.
O que a psicologia diz sobre o fenômeno
Segundo o psicólogo Alexander Bez, o uso de chupetas por adultos é um exemplo do fenômeno conhecido como regressão, no qual o indivíduo retorna a uma fase de desenvolvimento anterior para encontrar segurança. No entanto, o especialista ressalta que essa é uma “conduta abstrata e surreal”, incapaz de, de fato, ajudar a lidar com os sintomas do estresse.
A tendência se alinha a outros modismos, como o uso de bonecos de pelúcia como chaveiros e os “bebês reborn”, que buscam a nostalgia da infância como um “porto seguro” simbólico contra as pressões da vida adulta.
O psicólogo afirma que, em vez de recorrer a comportamentos regressivos, a melhor forma de lidar com o estresse é através de técnicas comprovadas, como atividades físicas, terapia e momentos de lazer saudáveis.
@luxpaci1 Are you a little / regressor? Ask me where I got these pacis! #regression #ageplay #little #decopaci #adultpacifier ♬ original sound – cif.squanfilm
Fonte: Psicólogo Alexander Bez e South China Morning Post, Metrópoles
Redigido por Contilnet.