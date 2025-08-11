12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

O acessório, popular em países como China e EUA, é usado para buscar conforto e alívio de sintomas de ansiedade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em um cenário de incertezas e pressão, jovens da Geração Z em países como a China e os Estados Unidos têm adotado uma tendência curiosa para aliviar o estresse: o uso de chupetas. Tradicionalmente associado à infância, o acessório tem sido usado como uma forma de buscar conforto emocional e alívio para a ansiedade.

@babygirl_lindz_13/Tik Tok/Reprodução

O que a psicologia diz sobre o fenômeno

Segundo o psicólogo Alexander Bez, o uso de chupetas por adultos é um exemplo do fenômeno conhecido como regressão, no qual o indivíduo retorna a uma fase de desenvolvimento anterior para encontrar segurança. No entanto, o especialista ressalta que essa é uma “conduta abstrata e surreal”, incapaz de, de fato, ajudar a lidar com os sintomas do estresse.

A tendência se alinha a outros modismos, como o uso de bonecos de pelúcia como chaveiros e os “bebês reborn”, que buscam a nostalgia da infância como um “porto seguro” simbólico contra as pressões da vida adulta.

Foto com cor. Jovem usando chupeta - Metrópoles

@msgoddesst/Tik Tok/Reprodução

O psicólogo afirma que, em vez de recorrer a comportamentos regressivos, a melhor forma de lidar com o estresse é através de técnicas comprovadas, como atividades físicas, terapia e momentos de lazer saudáveis.

@luxpaci1 Are you a little / regressor? Ask me where I got these pacis! #regression #ageplay #little #decopaci #adultpacifier ♬ original sound – cif.squanfilm

Fonte: Psicólogo Alexander Bez e South China Morning Post, Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.