Tensão em Porto Velho: manifestantes brigam antes de visita de Lula

Um homem de camisa verde e amarela discutiu e trocou agressões com apoiadores do presidente do Governo Federal antes da chegada de Lula à capital

Uma briga entre manifestantes marcou a manhã desta sexta-feira (8/8) em frente ao Teatro Palácio das Artes, no centro de Porto Velho. A confusão, registrada por populares, ocorreu horas antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitará a capital para anunciar investimentos.

Reprodução

Nos vídeos, é possível ver um homem vestido de verde e amarelo tentando atacar apoiadores do presidente com um galho de árvore. A discussão evoluiu para uma troca de empurrões e chutes. A briga foi rapidamente controlada. O homem de verde e amarelo ficou deitado no chão após levar um chute e foi atendido por bombeiros civis que estavam no local.

Fonte: Rondônia Ao vivo

Redigido por Contilnet.

