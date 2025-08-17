Terence Stamp, ator vilão de ‘Superman’, morre aos 87 anos

Terence Stamp, que se consagrou como ator na Londres dos anos 1960 e ficou conhecido por interpretar o vilão General Zod nos sucessos de Hollywood “Superman” e “Superman II”, morreu aos 87 anos neste domingo (17), informou sua família.
Indicado ao Oscar e premiado em Cannes e no Globo de Ouro, o ator estrelou filmes que vão de “Teorema” (1968), de Pier Paolo Pasolini, e “Uma Estação no Inferno” (1971), até “Priscilla, a Rainha do Deserto” (1994), no qual interpretou uma mulher transgênero.
A família declarou em comunicado à agência de notícias Reuters que Stamp morreu na manhã de domingo.
“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. (…) Pedimos privacidade neste momento de tristeza”, afirmou a família em nota.
Nascido no East End de Londres em 1938, filho de um operador de rebocador, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial antes de deixar a escola para trabalhar inicialmente em publicidade, até conquistar uma bolsa para estudar teatro.
Famoso pela beleza e pelo senso impecável de estilo, ele formou um dos casais mais glamourosos da Grã-Bretanha com Julie Christie, com quem atuou em “Longe Deste Insensato Mundo” (1967). Também namorou a modelo Jean Shrimpton e foi escolhido como musa pelo fotógrafo David Bailey.
Após não conseguir o papel de James Bond para suceder Sean Connery, atuou em produções italianas e chegou a trabalhar com Federico Fellini no fim dos anos 1960.
Ele se afastou dos holofotes por um período e foi estudar ioga na Índia, antes de conquistar seu papel mais famoso — o General Zod, líder megalomaníaco dos kryptonianos, em “Superman” (1978) e sua sequência (1980).
Stamp continuou a atuar em diversos filmes, incluindo “Operação Valquíria” (2008), com Tom Cruise, “Os Agentes do Destino” (2011), com Matt Damon, além de produções dirigidas por Tim Burton.