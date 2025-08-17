17/08/2025
Terence Stamp, ator vilão de ‘Superman’, morre aos 87 anos

Família confirmou morte do ator neste domingo (17) do ator, que foi indicado ao Oscar, ganhou Globo de Ouro ficou conhecido por ter interpretado o General Zod em dois filmes.

Terence Stamp, que se consagrou como ator na Londres dos anos 1960 e ficou conhecido por interpretar o vilão General Zod nos sucessos de Hollywood “Superman” e “Superman II”, morreu aos 87 anos neste domingo (17), informou sua família.

Indicado ao Oscar e premiado em Cannes e no Globo de Ouro, o ator estrelou filmes que vão de “Teorema” (1968), de Pier Paolo Pasolini, e “Uma Estação no Inferno” (1971), até “Priscilla, a Rainha do Deserto” (1994), no qual interpretou uma mulher transgênero.

A família declarou em comunicado à agência de notícias Reuters que Stamp morreu na manhã de domingo.

Ator Terence Stamp, que morreu aos 87 anos em 17 de agosto de 2025. Foto de 2008/Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. (…) Pedimos privacidade neste momento de tristeza”, afirmou a família em nota.

Nascido no East End de Londres em 1938, filho de um operador de rebocador, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial antes de deixar a escola para trabalhar inicialmente em publicidade, até conquistar uma bolsa para estudar teatro.

Famoso pela beleza e pelo senso impecável de estilo, ele formou um dos casais mais glamourosos da Grã-Bretanha com Julie Christie, com quem atuou em “Longe Deste Insensato Mundo” (1967). Também namorou a modelo Jean Shrimpton e foi escolhido como musa pelo fotógrafo David Bailey.

Após não conseguir o papel de James Bond para suceder Sean Connery, atuou em produções italianas e chegou a trabalhar com Federico Fellini no fim dos anos 1960.

Ele se afastou dos holofotes por um período e foi estudar ioga na Índia, antes de conquistar seu papel mais famoso — o General Zod, líder megalomaníaco dos kryptonianos, em “Superman” (1978) e sua sequência (1980).

Stamp continuou a atuar em diversos filmes, incluindo “Operação Valquíria” (2008), com Tom Cruise, “Os Agentes do Destino” (2011), com Matt Damon, além de produções dirigidas por Tim Burton.

