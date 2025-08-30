terremoto-de-magnitude-5,3-atinge-o-estado-de-nevada,-nos-eua

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu o estado de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, na tarde deste sábado (30/8), segundo informes do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Até o momento, não há informações se o abalo causou danos estruturais ou se há vítimas na região. Ainda conforme o USGS, o tremor aconteceu a uma profundidade de 6 km.

A região oeste dos Estados Unidos é considerada tectonicamente ativa, por está localizada no limite da placa norte-americana, onde há movimentação entre as placas do Pacífico e da América do Norte.

Outros tremores nos EUA

Esse não é o único abalo sísmico registrado nos Estados Unidos em agosto. No começo do mês, um terremoto de magnitude 2,7 atingiu Hillsdale, no norte de Nova Jersey. Ainda na primeira quinzena de agosto, outro tremor, agora de magnitude 4,1 foi sentido no Tennessee, na região sudeste do território norte-americano.

A Cruz Vermelha orienta que, em casos de abalos sísmicos, as pessoas devem se manter em um local seguro, de preferência em uma área aberta e afastada de edifícios altos e postes de energia. Além disso, a entidade reforça a orientação para que o cidadão evite fugir do local, uma vez que isso pode causar outros acidentes.