tesouro-do-cerrado:-fruta-rica-em-ferro-ajuda-a-controlar-o-colesterol

Rico em vitaminas A, C e E, fibras e gorduras saudáveis, o pequi é um verdadeiro aliado da saúde. Considerado o “ouro do Cerrado“, esse fruto de sabor marcante é cada vez mais valorizado não só pela sua presença na culinária típica, mas também pelos seus benefícios nutricionais.
Segundo a nutricionista Cibele Santos, o pequi se destaca por seu alto valor nutricional e pode ser um grande parceiro na promoção da saúde. “Ele tem propriedades incríveis que contribuem com a imunidade, a visão, a pele e até com o controle do colesterol”, afirma.
Nutrientes poderosos
Entre os principais componentes do fruto estão:
- Vitamina A: essencial para a saúde ocular e manutenção da pele;
- Vitamina C: fortalece o sistema imunológico e combate os radicais livres;
- Vitamina E: antioxidante natural que ajuda a prevenir o envelhecimento celular;
- Fibras: importantes para o bom funcionamento do sistema digestivo e controle do colesterol;
- Gorduras saudáveis: contribuem para a saúde do coração.
Além disso, o fruto também contém zinco, que auxilia na imunidade e cicatrização, e ferro, fundamental para a oxigenação do sangue.
O pequi, fruto tradicional do cerrado brasileiro tem a colheita que vai de setembro a novembro, mas pelo clima propício, não raro há safras fora de época
Benefícios para o corpo
Cibele ressalta que incluir o pequi na alimentação pode trazer uma série de benefícios:
- Fortalece a imunidade e ajuda a prevenir gripes e resfriados;
- Melhora a visão, graças à presença da vitamina A;
- Promove a saúde da pele, deixando-a mais saudável e luminosa;
- Colabora com o controle do colesterol, ajudando a reduzir o LDL e melhorar o perfil lipídico.
Como consumir
Versátil na cozinha, o pequi pode ser usado em diversos pratos. “Ele vai muito bem em molhos, risotos, purês e acompanhando carnes. Sua polpa tem um sabor marcante que combina perfeitamente com arroz e pratos regionais”, sugere a nutricionista.