teto-de-academia-cede-em-alagoas-e-trabalhador-cai-em-cima-de-personal

Os alunos de uma academia, no bairro Eldorado, na cidade de Arapiraca, em Alagoas, passaram por um susto nessa quarta-feira (13/8). Isso, porque um homem caiu do telhado e atingiu um dos professores do estabelecimento. As informações iniciais apontam que o rapaz que sofreu a queda realizava um serviço de manutenção, quando a estrutura cedeu. Imagens do local mostram o buraco que se formou no teto.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para os primeiros socorros. A equipe constatou que o trabalhador apresentava trauma na cabeça.

O homem foi encaminhado para a área vermelha do Hospital de Emergência do Agreste, onde recebeu o tratamento médico necessário.

