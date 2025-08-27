The Outer Worlds 2 mostra potencial em prévia jogável; veja primeiras impressões

Um dos RPGs mais aguardados de 2025, The Outer Worlds 2 teve seu prólogo liberado em uma prévia especial, e já deixa claro que a Obsidian está preparando uma sequência que promete manter a identidade da franquia, mas com melhorias notáveis em gameplay e ambientação.

Logo no início, o jogo resgata a sensação familiar para quem jogou o primeiro título, lançado há cinco anos. O sistema de criação de personagens segue robusto, com boas opções de personalização, e a primeira missão coloca o jogador em um papel de responsabilidade logo de cara — ainda que sem revelar muito da trama, para não comprometer a experiência completa.

Ambientação e NPCs

A demo foi restrita a áreas internas, mas o capricho visual já chama atenção. Os cenários mantêm o estilo característico da série, agora mais polido, e os NPCs continuam no mesmo padrão do antecessor: sem capturas faciais avançadas, mas com boa dublagem e atuação que tornam os companheiros de equipe interessantes.

Liberdade e impacto das escolhas

O destaque, entretanto, vai para a liberdade de abordagem. Mesmo em uma missão curta, foi possível explorar múltiplas soluções, desde hackear computadores até persuadir personagens em diálogos. Pequenas escolhas feitas ao longo da missão tiveram impacto no desfecho, incentivando até rejogar para experimentar outros resultados.

Combate

O sistema de combate também parece mais refinado. Seja em ações furtivas ou tiroteios diretos, o peso e a diferença entre as armas ficaram evidentes. A expectativa é que a versão final amplie ainda mais essa variedade.

O que vem por aí

Com lançamento marcado para 29 de outubro de 2025, o título estará disponível para PC, Xbox Series, PlayStation 5 e Game Pass. Se a curta prévia servir de amostra, o jogo promete entregar uma narrativa de escolhas com consequências reais e um combate mais dinâmico, consolidando a franquia entre os grandes nomes do gênero.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet Notícias