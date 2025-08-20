The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos

O The Voice Brasil está de volta em 2025 com grandes novidades. O reality show musical será transmitido simultaneamente no SBT e no serviço de streaming Disney+, que terá um conteúdo estendido exclusivo. O anúncio confirmou o retorno do apresentador Tiago Leifert, que comandou o programa por 10 temporadas.

Além de Leifert, o reality terá um time de jurados de peso. O cantor Mumuzinho retorna à sua cadeira, representando o samba e o pagode. As estreias ficam por conta da dupla sertaneja Matheus & Kauan, da cantora pop Duda Beat e do ícone do pagode Péricles.

O time de técnicos promete uma mistura de estilos musicais e experiências para guiar os novos talentos do Brasil.

Fonte: Disney+ e SBT

Redigido por Contilnet.