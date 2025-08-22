Tião Bocalom destaca trajetória política ao lado de Márcio Bittar durante filiação ao PL

O evento de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL) reuniu lideranças políticas, militantes e apoiadores na tarde desta sexta-feira (22), no auditório da Uninorte, em Rio Branco. Entre as autoridades presentes estavam o deputado federal Coronel Ulysses, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, o senador de Rondônia Marcos Rogério e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Durante o ato político, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a longa caminhada que mantém ao lado de Márcio Bittar e ressaltou a importância da filiação do senador à sigla.

“Olha só, o senador Márcio Bittar já provou há 30 anos de que lado ele está. Do lado do bom desenvolvimento econômico, que gera um bom desenvolvimento humano. Então, nós nos deixamos sempre juntos. E agora o senador Márcio Bittar, como já estivemos lá no PSDB juntos, estamos juntos agora também no PL. Quem me levou para o PL foi o senador Márcio Bittar, naquele momento difícil que eu tinha politicamente, quando o partido pediu para mim sair. E o senador Márcio Bittar falou com o nosso presidente Bolsonaro na época e ele nos acolheu com o maior carinho, ele e toda a sua família”, afirmou.

Bocalom também relembrou a parceria política construída ao longo de três décadas. Segundo ele, a chegada de Bittar ao PL fortalece ainda mais a defesa de bandeiras que ambos carregam desde o início da militância.

“Para mim, é uma felicidade imensa, porque como a gente tem uma história de lutas de aproximadamente 30 anos, sempre defendendo as mesmas bandeiras, não tenho dúvida nenhuma de que agora, no mesmo partido, o nosso trabalho será ainda mais forte. Vamos seguir defendendo a família, os verdadeiros direitos humanos, a iniciativa privada e a liberdade em todas as formas, econômica e de expressão. Essas são bandeiras que eu já defendia desde os meus 17 anos, ainda nos tempos da Arena. Continuamos no mesmo lugar, com as mesmas defesas, porque acreditamos que o verdadeiro desenvolvimento sustentável é o ser humano em primeiro lugar”, destacou o prefeito.

A filiação de Márcio Bittar ao PL representa um marco para a direita do Acre, que está em passos para a eleição de 2026, unindo ao partido que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal liderança nacional.