17/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Bocalom prestigia Festival do Açaí em Feijó, interage com a população e se diverte; veja vídeo

Prefeito e primeira-dama participam de momento de dança durante a tradicional festa do município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O prefeito de Rio Branco e presidente da Amac, Tião Bocalom, marcou presença na 26ª edição do Festival do Açaí, em Feijó, acompanhado da primeira-dama, Kellen Bocalom. Um vídeo divulgado mostra o prefeito prestigiando o evento, conversando com o governador Gladson Cameli, com autoridades locais e com a população, destacando a importância da festa para a cultura e economia do município.

Tião Bocalom prestigia Festival do Açaí em Feijó, interage com a população e se diverte; veja vídeo/Foto: Reprodução

Durante o festival, Bocalom também aproveitou momentos de lazer, participando de danças e saboreando comidas típicas, reforçando a aproximação com os moradores e o entusiasmo pelo evento, que celebra Feijó como maior produtor de açaí do Acre.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.