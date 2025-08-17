Bocalom prestigia Festival do Açaí em Feijó, interage com a população e se diverte; veja vídeo

O prefeito de Rio Branco e presidente da Amac, Tião Bocalom, marcou presença na 26ª edição do Festival do Açaí, em Feijó, acompanhado da primeira-dama, Kellen Bocalom. Um vídeo divulgado mostra o prefeito prestigiando o evento, conversando com o governador Gladson Cameli, com autoridades locais e com a população, destacando a importância da festa para a cultura e economia do município.

Durante o festival, Bocalom também aproveitou momentos de lazer, participando de danças e saboreando comidas típicas, reforçando a aproximação com os moradores e o entusiasmo pelo evento, que celebra Feijó como maior produtor de açaí do Acre.

Veja o vídeo: