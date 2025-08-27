tiktoker-coracy-arantes-morre-aos-82-anos

A influenciadora digital Coracy Arantes, conhecida como Cora, faleceu aos 82 anos, nessa quarta-feira (27/8) a informação foi confirmado em comunicado compartilhado nas redes sociais pelo neto e produtor, Gabriel.

Cora ganhou notoriedade nas plataformas digitais a partir de 2019, quando passou a registrar momentos de sua vida e compartilhar mensagens de positividade, após enfrentar uma depressão que durava mais de 40 anos.

Em seu pronunciamento, Gabriel destacou a importância dos seguidores de Cora na retomada da alegria da avó. “Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva!”, escreveu.