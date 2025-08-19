18/08/2025
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
TikTokers gastronômicos filmam batida de carro em vídeo viral; ASSISTA

Autenticidade do incidente é questionada

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois influenciadores de culinária, conhecidos como TikTokers gastronômicos, sendo surpreendidos por uma batida de carro enquanto filmavam. O incidente, que ocorreu em uma rua movimentada, foi capturado em tempo real e rapidamente se tornou viral.

No vídeo, é possível ver os influenciadores experimentando pratos em um restaurante, enquanto interagem com a câmera. De repente, um veículo aparece em alta velocidade e colide direto na mesa em que eles estão.

Nota: Devido à natureza viral do conteúdo, é importante verificar a autenticidade das informações antes de formar uma opinião definitiva sobre o ocorrido/Foto: Reprodução

A autenticidade do vídeo tem gerado discussões entre os internautas. Alguns acreditam que se trata de uma encenação bem elaborada, enquanto outros defendem que o incidente é real e que os influenciadores estavam realmente presentes no local. Até o momento, não há informações oficiais que confirmem ou desmintam a veracidade do ocorrido.

Veja o vídeo:

