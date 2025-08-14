Time brasileiro entra no top 50 de clubes mais valiosos; confira

14/08/2025
Universo POP
Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (13/8), pela Brand Finance, consultoria especializada em avaliação de marcas, revelou as marcas de clubes de futebol mais valiosas do mundo em 2025. O estudo leva em conta fatores como desempenho esportivo, visibilidade internacional e valor de mercado.

O Real Madrid ocupa o topo da lista, com valor estimado de R$ 11,6 bilhões, seguido pelo Barcelona, de R$ 10,4 bilhões, e pelo Manchester City  em R$ 8,7 bilhões.

O Brasil marca presença apenas com o Flamengo, avaliado em US$ 121,2 milhões (cerca de R$ 656,4 milhões), na 44ª colocação. O clube brasileiro já esteve entre os 50 primeiros em outros anos, mas esteve fora em 2024 e voltou ao ranking após uma temporada de destaque, que incluiu a vitória sobre o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, pela fase de grupos do campeonato.

As 10 marcas de futebol melhores avaliadas segundo a consultoria Brand Finance:

  1. Real Madrid – R$ 11,6 bilhões
  2. Barcelona – R$ 10,4 bilhões
  3. Manchester City –  R$ 8,7 bilhões
  4. Liverpool – R$ 8,5 bilhões
  5. PSG – R$ 8,2 bilhões
  6. Bayern de Munique – R$ 7,6 bilhões
  7. Manchester United – R$ 7,5 bilhões
  8. Arsenal – R$ 7,3 bilhões
  9. Chelsea – R$ 5,8 bilhões
  10. Tottenham – R$ 4,8 bilhões

