Time brasileiro entra no top 50 de clubes mais valiosos; confira

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (13/8), pela Brand Finance, consultoria especializada em avaliação de marcas, revelou as marcas de clubes de futebol mais valiosas do mundo em 2025. O estudo leva em conta fatores como desempenho esportivo, visibilidade internacional e valor de mercado.
O Real Madrid ocupa o topo da lista, com valor estimado de R$ 11,6 bilhões, seguido pelo Barcelona, de R$ 10,4 bilhões, e pelo Manchester City em R$ 8,7 bilhões.
O Brasil marca presença apenas com o Flamengo, avaliado em US$ 121,2 milhões (cerca de R$ 656,4 milhões), na 44ª colocação. O clube brasileiro já esteve entre os 50 primeiros em outros anos, mas esteve fora em 2024 e voltou ao ranking após uma temporada de destaque, que incluiu a vitória sobre o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, pela fase de grupos do campeonato.
As 10 marcas de futebol melhores avaliadas segundo a consultoria Brand Finance:
- Real Madrid – R$ 11,6 bilhões
- Barcelona – R$ 10,4 bilhões
- Manchester City – R$ 8,7 bilhões
- Liverpool – R$ 8,5 bilhões
- PSG – R$ 8,2 bilhões
- Bayern de Munique – R$ 7,6 bilhões
- Manchester United – R$ 7,5 bilhões
- Arsenal – R$ 7,3 bilhões
- Chelsea – R$ 5,8 bilhões
- Tottenham – R$ 4,8 bilhões