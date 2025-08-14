Time brasileiro entra no top 50 de clubes mais valiosos; confira

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (13/8), pela Brand Finance, consultoria especializada em avaliação de marcas, revelou as marcas de clubes de futebol mais valiosas do mundo em 2025. O estudo leva em conta fatores como desempenho esportivo, visibilidade internacional e valor de mercado.

O Real Madrid ocupa o topo da lista, com valor estimado de R$ 11,6 bilhões, seguido pelo Barcelona, de R$ 10,4 bilhões, e pelo Manchester City em R$ 8,7 bilhões.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Real Madrid

Carl Kafka/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images 2 de 4

PSG

Xavier Laine/Getty Images 3 de 4

Flamengo

Ruano Carneiro/Getty Images 4 de 4

Barcelona

Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

O Brasil marca presença apenas com o Flamengo, avaliado em US$ 121,2 milhões (cerca de R$ 656,4 milhões), na 44ª colocação. O clube brasileiro já esteve entre os 50 primeiros em outros anos, mas esteve fora em 2024 e voltou ao ranking após uma temporada de destaque, que incluiu a vitória sobre o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, pela fase de grupos do campeonato.

As 10 marcas de futebol melhores avaliadas segundo a consultoria Brand Finance: