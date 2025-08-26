Time do Chipre recheado de brasileiros avança na Champions League

A tarde desta terça-feira (26/8) foi histórica para o Pafos FC, do Chipre, e especialmente para os cinco brasileiros que integram o elenco. A equipe eliminou o Estrela Vermelha, da Sérvia, nos playoffs da UEFA Champions League e garantiu vaga inédita na fase de liga do torneio continental.

O duelo começou às 16h (horário de Brasília), e o Pafos entrou em campo com a vantagem por ter vencido a partida de ida por 2 x 1. No entanto, atuando em casa, o time cipriota saiu atrás no placar. Quando o jogo se encaminhava para a prorrogação, o meia brasileiro Jajá marcou o gol de empate que confirmou a classificação.

No agregado, o placar terminou em 3 x 2 para o Pafos, que agora se junta à elite do futebol europeu.

Brasileiros protagonistas

O elenco do Pafos conta com cinco brasileiros:

David Luiz , zagueiro experiente com passagens por Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo;

Pedrão , zagueiro revelado pelo Palmeiras;

Bruno , defensor formado na base do Vasco;

Jajá , meia autor do gol histórico da classificação;

Anderson Silva, atacante com passagens por clubes do futebol europeu.

Histórico do clube

Apesar da classificação inédita para a fase de liga da Champions, o Pafos já havia disputado uma competição continental. Na temporada passada, o clube jogou a UEFA Conference League, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Djurgarden, da Suécia, após derrotas por 1 x 0 e 3 x 0.

Fundado em 2014, a partir da fusão do AEK Kouklia e do AEP Paphos, o Pafos rapidamente se consolidou no futebol cipriota. O time foi campeão nacional em 2024/25 e também levantou a taça da Copa do Chipre em 2023/24.

Com o feito desta terça-feira, o clube entra para a história como o primeiro da cidade de Pafos a disputar a principal competição de clubes do mundo.

📌 Fonte: UEFA, Pafos FC e imprensa esportiva europeia

✍️ Redigido por ContilNet Notícias