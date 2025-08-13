Tirullipa volta a desabafar após admitir traição: “Vou cuidar delas”

13 de agosto de 2025
Tirullipa voltou a se manifestar publicamente depois que um caso de traição veio à tona. Casado há 15 anos com Stefânia Lemos e pai de duas filhas, Lunna e Layla, ele falou sobre arrependimento e agradeceu o apoio que recebeu dos fãs.

A polêmica surgiu com a divulgação de áudios e mensagens envolvendo Tirullipa e uma jovem, que teria ligação com um ex-assessor. Em suas redes sociais, ele buscou transmitir gratidão e compromisso com a família.

“Obrigado, Brasil! Vou continuar firme no meu propósito e cuidar delas, minha esposa e minhas filhas”, afirmou o humorista.

Ele destacou ainda a reação das pessoas: “Gente… eu estou emocionado com todas as mensagens que estou recebendo, principalmente das mulheres. Mulheres de Deus”. Tirullipa ressaltou que a situação já ficou para trás e que conversou com a esposa na época do ocorrido.

O humorista admitiu o erro e reforçou seu comprometimento: “Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família”.

