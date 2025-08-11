12 de agosto de 2025
TJAC lança primeira inteligência artificial criada para acelerar a Justiça no Acre

A tecnologia tem como objetivo agilizar julgamentos, identificando e resumindo informações relevantes dos documentos

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) vai lançar, na terça-feira (12), a ADA, Assistente Digital Ampliada, primeira inteligência generativa desenvolvida pela própria equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do Judiciário estadual. A ferramenta foi criada para auxiliar no saneamento de processos, transcrições de audiências e análise de documentos judiciais.

Sede do TJAC/Foto: Reprodução

Segundo o TJAC, a ADA utilizará exclusivamente dados da Justiça acreana e funcionará de forma isolada na rede do tribunal, garantindo segurança e proteção das informações. Um dos recursos incorporados é o “anonimizador”, módulo que remove dados sensíveis, como nomes, números de documentos, e-mails, telefones e endereços contidos nas peças processuais analisadas.

A tecnologia tem como objetivo agilizar julgamentos, identificando e resumindo informações relevantes dos documentos, mas sem substituir a atuação de magistrados e servidores, que permanecem responsáveis pela análise e decisão. A ADA oferece apenas comandos pré-definidos para aplicação nos arquivos, sem possibilidade de inserção de novos prompts.

O uso da assistente será restrito à equipe da Justiça, e já há previsão de integração com o eproc, novo sistema de trâmite processual em implantação no Acre. A expectativa é que a ferramenta aumente a produtividade e contribua para a redução do tempo de julgamento, reforçando a política de inovação e segurança adotada pelo TJAC.

