TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90

O valor foi determinado para indenizar por fake news, mas foi encontrado em apenas uma das seis contas do vereador

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou o bloqueio de R$ 111.597,70 das contas do vereador Alexandre Frota, mas encontrou apenas R$ 0,90 ao checar o saldo bancário do político. O bloqueio foi solicitado após Frota ser condenado a indenizar Gerson Florindo de Souza, ex-presidente do PT de Ubatuba, por conta de um vídeo com fake news divulgado em 2018.

Condenação por fake news

Na época, Frota publicou um vídeo acusando Gerson Florindo de ter atacado verbalmente o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante um ato de campanha. A informação, no entanto, foi desmentida pelo ex-presidente do PT de Ubatuba, que provou estar em sua cidade no dia do ocorrido.

Durante o processo, o vereador de Cotia admitiu o equívoco, mas ressaltou que não foi um erro. Ele não pode mais recorrer da decisão judicial, que determinou o pagamento da indenização. O valor de R$ 0,90 foi o único encontrado em seis contas bancárias verificadas.

