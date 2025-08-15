15/08/2025
Universo POP
Tom Cruise recusa convite de Donald Trump para receber homenagem

Tom Cruise teria optado por não participar do primeiro grupo de homenageados do Centro de Artes Cênicas Kennedy Center durante o segundo mandato de Donald Trump.

Segundo informações do The Washington Post publicadas na quarta-feira (13/8), o ator recebeu o convite, mas alegou “conflitos de agenda” para justificar a recusa, de acordo com funcionários do centro.

Conforme a revista People, o então presidente dos Estados Unidos intensificou neste ano sua influência sobre o Kennedy Center, buscando participar ativamente da seleção dos artistas homenageados.

Tom Cruise vira meme ao aparecer em final entre Brasil x EUA

Missão Impossível 8

Divulgação2 de 6

Tom Cruise vira meme ao aparecer em final entre Brasil x EUA

Reprodução/Instagram3 de 6

Tom Cruise

Foto: Getty Images4 de 6

Tom Cruise esteve em Silverston e acompanhou a vitória de Carlos Sainz

Mark Thompson/Getty Images5 de 6

Tom Cruise em Top Gun: Maverick

Divulgação6 de 6

Missão Impossível 8 será o último da saga protagonizada por Tom Cruise

Divulgação

Entre os escolhidos para 2025 estão George Strait, a banda KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor e Sylvester Stallone. A cerimônia está marcada para 7 de dezembro e será transmitida posteriormente pela CBS e pelo Paramount+.

Ao anunciar os nomes no Hall das Nações do Kennedy Center, Trump destacou seu envolvimento pessoal no processo de escolha. “Eu diria que estive cerca de 98% envolvido. Todos passaram por mim”, afirmou, segundo o Post.

