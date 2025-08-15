tom-cruise-recusa-convite-de-donald-trump-para-receber-homenagem

Tom Cruise teria optado por não participar do primeiro grupo de homenageados do Centro de Artes Cênicas Kennedy Center durante o segundo mandato de Donald Trump.
Segundo informações do The Washington Post publicadas na quarta-feira (13/8), o ator recebeu o convite, mas alegou “conflitos de agenda” para justificar a recusa, de acordo com funcionários do centro.
Conforme a revista People, o então presidente dos Estados Unidos intensificou neste ano sua influência sobre o Kennedy Center, buscando participar ativamente da seleção dos artistas homenageados.
Entre os escolhidos para 2025 estão George Strait, a banda KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor e Sylvester Stallone. A cerimônia está marcada para 7 de dezembro e será transmitida posteriormente pela CBS e pelo Paramount+.
Ao anunciar os nomes no Hall das Nações do Kennedy Center, Trump destacou seu envolvimento pessoal no processo de escolha. “Eu diria que estive cerca de 98% envolvido. Todos passaram por mim”, afirmou, segundo o Post.