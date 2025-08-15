15/08/2025
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Ator alegou conflitos de agenda para não participar da cerimônia no Kennedy Center

O ator Tom Cruise recusou um convite para ser homenageado no Centro de Artes Cênicas Kennedy Center durante o segundo mandato do presidente Donald Trump. De acordo com o The Washington Post, o artista teria alegado “conflitos de agenda” para não participar do evento.

Divulgação

Segundo a revista People, Donald Trump teria intensificado sua influência na escolha dos homenageados de 2025, afirmando que esteve “cerca de 98% envolvido” no processo. Entre os artistas que aceitaram a honraria estão o cantor George Strait, a banda KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor e Sylvester Stallone. A cerimônia está marcada para 7 de dezembro e será transmitida posteriormente pela CBS e Paramount+.

Fonte: Metrópoles

