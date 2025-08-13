Torcedores do Fortaleza brigam após jogo na Libertadores. Assista

0
Após um empate sem gols entre Fortaleza x Vélez Sarsfield, nessa terça-feira (12/8), pelas oitavas de final da Libertadores, um grupo de torcedores do “Laion” entraram em confronto.
Assista a confusão:
A briga ocorreu próximo a um posto de combustíveis na Avenida Deputado Paulino Rocha. Os envolvidos, que trocaram socos e chutes, foram dispersos após intervenção de policiais da cavalaria.
Após empate, o Fortaleza voltará a jogar contra o clube argentino na próxima terça-feira (19/8), às 19h.