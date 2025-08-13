13 de agosto de 2025
Universo POP
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores

Torcedores do fortaleza brigam após jogo na libertadores; vídeo

Confusão com socos e chutes foi dispersada pela polícia militar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Após o empate sem gols entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, na noite desta terça-feira (12), pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um grupo de torcedores do time brasileiro se envolveu em uma briga. A confusão ocorreu na Avenida Deputado Paulino Rocha, próximo a um posto de combustíveis.

Reprodução/Redes sociais

Socos e chutes foram trocados entre os envolvidos. A briga só terminou com a intervenção da polícia, que utilizou a cavalaria para dispersar os torcedores. O Fortaleza voltará a jogar contra o clube argentino na próxima terça-feira (19), às 19h.

Assista a confusão:

Fonte: Polícia Militar do Ceará

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.