Após o empate sem gols entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, na noite desta terça-feira (12), pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um grupo de torcedores do time brasileiro se envolveu em uma briga. A confusão ocorreu na Avenida Deputado Paulino Rocha, próximo a um posto de combustíveis.

Socos e chutes foram trocados entre os envolvidos. A briga só terminou com a intervenção da polícia, que utilizou a cavalaria para dispersar os torcedores. O Fortaleza voltará a jogar contra o clube argentino na próxima terça-feira (19), às 19h.

Assista a confusão:

Fonte: Polícia Militar do Ceará

Redigido por Contilnet.