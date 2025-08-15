Torcedores do Godoy Cruz entram em confronto com seguranças e PM; veja

Uma confusão envolvendo torcedores do Godoy Cruz chamou atenção no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (14/8), na Arena MRV. Após o término da partida, alguns torcedores argentinos se envolveram em um tumulto com os profissionais que faziam a segurança do setor destinado aos visitantes.
Nas redes sociais, argentinos classificaram a atitude como “covarde”. Confira:
Media docena de cobardes de seguridad de Atlético Mineiro golpean a un solo hincha de Godoy Cruz , hoy en el Arena MRV. pic.twitter.com/8t8I01pYFx
— Barra Brava Photos (@barrabravaphot) August 15, 2025
Otro video más de la policía de Minas Gerais, entrando a la tribuna de Godoy Cruz a pegarle a la gente.
RESPETO A LOS QUE SE LA BANCARON. pic.twitter.com/1YynrtwB09
— 𝕳 BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) August 15, 2025
Como foi o jogo
O Atlético-MG venceu por 2 x 1, com gols de Tomás Cuello e Hulk, garantindo a virada após Santino Andino abrir o placar para o Godoy Cruz ainda no primeiro tempo.
O estreante Reinier teve participação direta na virada, dando a assistência para Hulk marcar o gol da vitória. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21/8), na Argentina.