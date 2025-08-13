torcida-do-internacional-recepciona-equipe-com-“rua-de-fogo”-no-rj

Às vésperas do confronto diante do Flamengo pela Copa Libertadores, torcedores do Internacional prepararam uma recepção ao elenco nesta terça-feira (12/8). Na chegada da delegação ao hotel onde o grupo Colorado está hospedado, o grupo usou sinalizadores e promoveu a tradicional “rua de fogo”, em Copacabana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13/8), às 21h30, no Maracanã.

A campanha do Internacional na primeira fase não reflete os recentes resultados da equipe. O time comandado por Roger Machado terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F. O time colorado somou 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota.

Apesar do bom desempenho na competição intercontinental, o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense, em um confronto que terminou com o placar agregado de 3 x 2 para os cariocas. No Brasileirão o time de Porto Alegre configura a 11ª colocação da tabela de classificação.