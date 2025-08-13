12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Torcida do Internacional recepciona equipe com “rua de fogo” no RJ

Escrito por Metrópoles
torcida-do-internacional-recepciona-equipe-com-“rua-de-fogo”-no-rj

Às vésperas do confronto diante do Flamengo pela Copa Libertadores, torcedores do Internacional prepararam uma recepção ao elenco nesta terça-feira (12/8). Na chegada da delegação ao hotel onde o grupo Colorado está hospedado, o grupo usou sinalizadores e promoveu a tradicional “rua de fogo”, em Copacabana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13/8), às 21h30, no Maracanã.

Leia também

Veja vídeo:

 

A campanha do Internacional na primeira fase não reflete os recentes resultados da equipe. O time comandado por Roger Machado terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F. O time colorado somou 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota.

Apesar do bom desempenho na competição intercontinental, o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense, em um confronto que terminou com o placar agregado de 3 x 2 para os cariocas. No Brasileirão o time de Porto Alegre configura a 11ª colocação da tabela de classificação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.