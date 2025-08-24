torcida-do-lyon-protesta-contra-john-textor-durante-partida

Um protesto contra John Textor marcou a partida entre Lyon e Metz, válida pela 2ª rodada do Campeonato Francês, neste sábado (23/8). O empresário dono do Botafogo deixou recentemente a direção do clube francês e acabou causando um imbróglio com seus sucessores.
Quando o Lyon vencia o Metz no Estádio Groupama por 2 x 0, os torcedores estenderam uma faixa com os dizeres
“(John Textor) é o vigarista de um sistema sem salvaguardas. Não à multipropriedade”. Confira:
Banderole et insultes contre John Textor au virage Sud. #OLFCM pic.twitter.com/xFp5Z90OUe
— Planète Lyon (@Planete_Lyon) August 23, 2025
A partida chegou a ser interrompida por conta da ação.
Lyon e Metz se enfrentaram neste sábado
Equipes jogaram pelo Campeonato Francês
Partida terminou com vitória do Lyon por 3 x 0
John Textor briga pelo comando da Eagle Football Holding, empresa que gere as SAF’s de vários clubes no mundo inteiro, como Botafogo e Lyon. Porém, Textor não tem mais ligação com o clube francês, após renunciar à presidência da equipe em junho de 2025.
Dentro de campo o Lyon venceu o Metz por 3 x 0 e está na liderança do Campeonato Francês com seis pontos conquistados. Na próxima rodada, o clube recebe o Marseille no domingo (31/8), às 15h45.