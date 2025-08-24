24/08/2025
Torcida do Vasco espalha provocações a corintianos em São Januário

Escrito por Metrópoles
O Vasco recebe o Corinthians neste domingo (24/8), às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca uma grande rivalidade interestadual, marcada principalmente pela final do Mundial de 2000, conquistada pelo clube paulista. Antes da bola rolar, torcedores do Vasco espalharam provocações contra os adversários no setor destinado aos visitantes.

Veja vídeo:

Na escada que dá acesso ao setor, por onde entram os corintianos, os vascaínos espalharam milho e penduraram galinhas de plástico. Além disso, as paredes ao redor da instalação destinada aos visitantes foram pichadas com provocações e desenhos dos emblemas de torcidas organizadas rivais ao principal grupo de torcedores do Corinthians, como a da Mancha Verde, do Palmeiras.

Outro picho mostrava datava o ano de 2009. Neste ano, as equipes se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil e um dos confrontos entre as principais organizadas dos dois clubes resultou na morte de Cleiton Ferreira de Souza, 27 anos. O rapaz era torcedor do Corinthians e foi assassinado.

