Tornado gigante: fenômeno atinge parque vulcânico na China e causa estragos

Um tornado gigante atingiu o Parque Geológico Vulcânico Ulan Hada, na Mongólia Interior, situada na China, nessa segunda-feira (4/8). O fenômeno meteorológico derrubou diversos postes de energia, além de danificar veículos e tendas onde turistas se hospedavam.

Não houve vítimas, segundo as autoridades locais.

Detalhes do fenômeno e da região

O incidente climático aconteceu em uma área próxima às formações vulcânicas que cobrem 65 km² do parque. No vídeo, é possível visualizar um funil de vento, um tornado na fase inicial causado pela instabilidade climática. O fenômeno começa a se formar das nuvens e fica próximo à superfície, com um vórtice estreito e denso.

Meteorologistas classificaram o evento climático como “tornado de broca”. Equipes de emergência e outras autoridades para operações de resgate e avaliação dos danos. A energia cortada devido aos postes derrubados foi restabelecida em menos de uma hora, e a limpeza do local também foi concluída.

O Parque Geológico Vulcânico de Ulan Hada, conhecido como “museu do vulcão”, é uma reserva geológica protegida, com mais de 30 cones vulcânicos, fluxos de lava e lagos represados. O local tem uma área de vidro aberta, que proporciona uma visão clara da cidade e do clima na área.

Tornados não são comuns na Mongólia Interior, mas ocorrem esporadicamente. A região onde o tornado se formou se situa onde o ar polar frio encontra o ar tropical quente, o que cria condições climáticas que podem gerar tornados, especialmente durante tempestades.

Nesta ocasião, noticiários locais disseram que o tornado foi acompanhado de uma chuva torrencial.

