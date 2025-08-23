tottenham-vence-o-city-fora-de-casa-e-segue-invicto-na-premier-league

O Manchester City recebeu o Tottenham, no Etihad Stadium, neste sábado (23/8), pela segunda rodada da Premier League. O Spurs venceu o confronto por 2 x 0, com gols marcados por Johson e João Palhinha.
Fora de casa, o time comandado pelo técnico Thomas Frank conquistou mais três pontos na competição, segue invicto na Inglaterra e assume a liderança momentaneamente. Com dois gols marcados em 10 minutos, o time londrino foi eficiente e conseguiu se sobressair no confronto.
City teve dificuldades para quebrar defesa do Tottenham
Johnson marcou o primeiro da partida
Palhinha ampliou para o Tottenham
Fora de casa, Tottenham vence o Manchester City
O Tottenham começou a partida incomodando os donos da casa, principalmente com Sarr. A equipe de Londres abriu o placar aos 35 minutos com Johnson. O atacante galês recebeu um passe do brasileiro Richarlison e chutou forte para abrir o placar do jogo.
Veja o lance:
GOAL | Manchester City 0-1 Tottenham | Brennan Johnson
BRENNAN JOHNSON OPENS THE SCORING FOR TOTTENHAM!pic.twitter.com/P6eNJUlIiT
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 23, 2025
Na sequência, aos 45 minutos, os visitantes pressionaram a saída de jogo do City e conseguiu recuperar a bola ainda no ataque. Richarlison tentou deslocar o goleiro, e, na sobra, Palhinha bateu no alto para ampliar o placar para o Tottenham. Foi o primeiro gol do português com a nova equipe.
Veja o gol:
João Palhinha | Manchester City 0-2 Tottenham
James Trafford horrible mistakes!pic.twitter.com/Mbw1FUySuz
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 23, 2025
Líder do campeonato e com 100% de aproveitamento na Premier League, o Tottenham volta a jogar em casa e encara o Bournemouth, no próximo sábado (30/8), às 11h (horário de Brasília). O Manchester City, por sua vez, encara o Brighton no domingo (31/8), às 10h (de Brasília), fora de casa, no Falmer Stadium.