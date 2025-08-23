23/08/2025
Tottenham vence o City fora de casa e segue invicto na Premier League

O Manchester City recebeu o Tottenham, no Etihad Stadium, neste sábado (23/8), pela segunda rodada da Premier League. O Spurs venceu o confronto por 2 x 0, com gols marcados por Johson e João Palhinha.

Fora de casa, o time comandado pelo técnico Thomas Frank conquistou mais três pontos na competição, segue invicto na Inglaterra e assume a liderança momentaneamente. Com dois gols marcados em 10 minutos, o time londrino foi eficiente e conseguiu se sobressair no confronto.

O Tottenham começou a partida incomodando os donos da casa, principalmente com Sarr. A equipe de Londres abriu o placar aos 35 minutos com Johnson. O atacante galês recebeu um passe do brasileiro Richarlison e chutou forte para abrir o placar do jogo.

Veja o lance:

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Manchester City 0-1 Tottenham | Brennan Johnson

BRENNAN JOHNSON OPENS THE SCORING FOR TOTTENHAM!pic.twitter.com/P6eNJUlIiT

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 23, 2025

Na sequência, aos 45 minutos, os visitantes pressionaram a saída de jogo do City e conseguiu recuperar a bola ainda no ataque. Richarlison tentou deslocar o goleiro, e, na sobra, Palhinha bateu no alto para ampliar o placar para o Tottenham. Foi o primeiro gol do português com a nova equipe.

Veja o gol:

João Palhinha | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 0-2 Tottenham

James Trafford horrible mistakes!pic.twitter.com/Mbw1FUySuz

— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 23, 2025

Líder do campeonato e com 100% de aproveitamento na Premier League, o Tottenham volta a jogar em casa e encara o Bournemouth, no próximo sábado (30/8), às 11h (horário de Brasília). O Manchester City, por sua vez, encara o Brighton no domingo (31/8), às 10h (de Brasília), fora de casa, no Falmer Stadium.

