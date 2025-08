Trabalhador cai de telhado em Rio Branco e é levado às pressas para o pronto-socorro

Daniel Silva, de 27 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (4) após cair de uma altura de aproximadamente seis metros enquanto trocava o telhado de um galpão em reforma, localizado na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, o trabalhador realizava o serviço quando se desequilibrou e caiu. Para evitar o impacto direto no chão, Daniel ainda tentou se lançar para o lado e acabou atingindo algumas telhas empilhadas, o que pode ter amortecido parcialmente a queda.

Apesar disso, ele sofreu escoriações e reclamava de fortes dores na região das costas. Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o conduziu ao pronto-socorro da capital, onde passou por avaliação médica.

Ainda não há confirmação sobre o uso de equipamentos de proteção individual no momento do acidente. Até o fechamento desta reportagem, Daniel apresentava quadro de saúde estável e permanecia em observação.