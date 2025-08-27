Trabalhador fica gravemente ferido durante derrubada de árvore na zona rural de Sena Madureira

Um acidente de derrubada por pouco não tirou a vida de um homem identificado por Raul, na tarde desta terça-feira (26) na comunidade Mariomba, região do Rio Iaco, zona rural de Sena Madureira.

Segundo informações colhidas por nossa reportagem, Raul havia saído cedo para realizar o trabalho e não retornou até a chegada da noite. Preocupados, familiares e vizinhos saíram a sua procura e o encontraram caído debaixo de uns galhos com vários ferimentos pelo corpo, sangrando, e agonizando.

A vítima foi colocada em uma rede e trazida até a margem do ramal, em seguida ele foi colocado em um carro que foi interceptado por uma ambulância do SAMU que havia sido acionada.

O trabalhador deu entrada no hospital João Câncio Fernandes para receber atendimento médico, e até a publicação desta matéria, não tivemos atualizações sobre seu estado de saúde.