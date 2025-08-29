Trabalho e dinheiro: confira as previsões de setembro para os signos

Um novo mês está chegando e é hora de ficar de olho nas previsões para o seu signo, sobretudo quando o assunto envolve dinheiro e trabalho. Dessa forma, você pode se preparar para ter um setembro cheio de novas conquistas — e quem sabe fugir da conta no vermelho.

Períodos em que os astros parecem andar para trás são pausas para que se reveja processos, decisões e projetos

Saiba o que cada signo precisa para cuidar das finanças

Evite gastos desnecessários em excesso

O eclipse lunar pode influenciar nas finanças

Áries

Dinheiro: olhando sua situação financeira e percebendo que precisa ganhar na loteria? Graças a Vênus na sua 5ªCasa até o dia 19, pode flertar com a sorte e ganhar um dinheiro extra. Só segure a impulsividade, ok? Já a partir do dia 22, as chances de receber um pix inesperado aumentam! De quebra, você conta com motivação, determinação e instintos no modo turbo para defender seus interesses, negociar e firmar bons acordos ou associações.

Trabalho: com Sol, Mercúrio e Vênus circulando pela Casa 6, é modo workaholic ativado! E mesmo sem serviço, deve dar seus pulos para se recolocar. Mas embora conte com mais diplomacia e se dê melhor no trabalho em equipe, Urano retrô na Casa 3 após o dia 6 pede para aprimorar sua maneira de se comunicar. Já os Eclipses dos dias 7 e 21 vêm mostrar a importância de reavaliar a rotina, desacelerar e buscar um equilíbrio saudável.

