Traficantes usam 12 ônibus como barricada em represália à PM do Rio

Uma reação de traficantes a uma operação da Polícia Militar (PM) no Rio de Janeiro teve ao menos um ônibus incendiado e 12 sequestrados para que fossem usados como barricadas, nesta segunda-feira (18).
A operação e a represália ocorreram na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Policiais militares realizam ação de combate a criminosos e retirada de barricadas que dificultam a circulação de veículos no Morro do Dendê.
Durante a operação, quatro homens foram presos. Os agentes apreenderam quatro fuzis, três granadas, quatro rádios transmissores e drogas.
A ação foi realizada por agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com apoio de mais dois BPMs: 22º e 3º.
Ônibus sequestrados
Em retaliação, criminosos sequestraram ônibus na Avenida Paranapuam, Estrada do Dendê e Estrada da Cacuia. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), passageiros e motoristas foram liberados e os ônibus abandonados nas ruas.
Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) detiveram quatro homens e dois adolescentes que realizavam ataques a ônibus na região. Os menores estavam com pedras na mão, segundo a corporação.
Histórico de represálias
O Rio Ônibus informou que o veículo incendiado fazia a linha 921 (Ribeira x Bancários). Acrescentou que, apenas em 2025, 99 ônibus foram sequestrados; e três, incendiados.
Dezenove linhas tiveram a circulação afetada nesta segunda-feira. “Mais uma vez reiteramos apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”, manifestou o Rio Ônibus em nota.
Veículos utilizados como barricada
Serviços
A Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro unidades da região – entre clínicas da família e centros de saúde – mantêm o atendimento à população. “Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas nesta segunda-feira”, detalhou.
Acrescentou que não houve unidade afetada. As escolas municipais no Dendê funcionam normalmente.