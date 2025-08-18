18/08/2025
Universo POP
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Traficantes usam 12 ônibus como barricada em represália à PM do Rio

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
traficantes-usam-12-onibus-como-barricada-em-represalia-a-pm-do-rio


Logo Agência Brasil

Uma reação de traficantes a uma operação da Polícia Militar (PM) no Rio de Janeiro teve ao menos um ônibus incendiado e 12 sequestrados para que fossem usados como barricadas, nesta segunda-feira (18).

A operação e a represália ocorreram na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Policiais militares realizam ação de combate a criminosos e retirada de barricadas que dificultam a circulação de veículos no Morro do Dendê.

Notícias relacionadas:

Durante a operação, quatro homens foram presos. Os agentes apreenderam quatro fuzis, três granadas, quatro rádios transmissores e drogas.

A ação foi realizada por agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com apoio de mais dois BPMs: 22º e 3º.

Ônibus sequestrados

Em retaliação, criminosos sequestraram ônibus na Avenida Paranapuam, Estrada do Dendê e Estrada da Cacuia. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), passageiros e motoristas foram liberados e os ônibus abandonados nas ruas.

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) detiveram quatro homens e dois adolescentes que realizavam ataques a ônibus na região. Os menores estavam com pedras na mão, segundo a corporação.

Histórico de represálias

O Rio Ônibus informou que o veículo incendiado fazia a linha 921 (Ribeira x Bancários). Acrescentou que, apenas em 2025, 99 ônibus foram sequestrados; e três, incendiados.

Dezenove linhas tiveram a circulação afetada nesta segunda-feira. “Mais uma vez reiteramos apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”, manifestou o Rio Ônibus em nota.

Veículos utilizados como barricada

B28623 – 921 Ribeira x Bancários

B28618 – 326 Bancários x Candelária

B28560 – 696 Praia do Dendê x Meier

B28702 – 2344 Bancários x Castelo

B28537 – 326 Bancários x Candelária

B32726 – 323 Bananal x Castelo

B10144 – 323 Bananal x Castelo

B10150 – 323 Bananal x Castelo

B10116 – 328 Bananal x Candelária

B10001 – 635 Bananal x Saens Pena

B10041 – 910 Bananal x Irajá – Via Fundão

B28728 – 2344 Bancários x Castelo

Serviços

A Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro unidades da região – entre clínicas da família e centros de saúde – mantêm o atendimento à população. “Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas nesta segunda-feira”, detalhou.

Acrescentou que não houve unidade afetada. As escolas municipais no Dendê funcionam normalmente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.