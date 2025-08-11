Tragédia: filha de pastora é encontrada morta em casa

Uma tragédia abalou a comunidade de Cuiabá após o corpo de Thais Lisboa Lira, de 30 anos, ser encontrado morto na noite de sábado (9/8) dentro de sua casa. Thais era filha da pastora Lucinete Lisboa Vieira, que se manifestou nas redes sociais lamentando a morte da filha.

De acordo com a Polícia Militar, a médica do Samu que atendeu a ocorrência informou que, a princípio, a morte de Thais parece ser de causa natural, possivelmente em decorrência de uma queda.

Fonte: RD News Redigido por Contilnet.