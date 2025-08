Tragédia no futebol: Filho de goleiro do Bayern de Munique morre aos seis anos

O goleiro Sven Ulreich, reserva de Manuel Neuer no Bayern de Munique, anunciou nesta sexta-feira (1º/8) a morte de seu filho de seis anos. O garoto, chamado Len, lutava contra uma doença não revelada e faleceu em junho. Entretanto, o goleiro tornou público somente agora.

“É com profunda tristeza que gostaríamos de anunciar que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença”, iniciou Ulreich, em carta aberta nas redes sociais.

De acordo com o jogador, a decisão de divulgar a notícia somente nesta sexta-feira (1º/8) foi motivada pelo luto vivido pela família com a morte do garoto.

“A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza em nosso ambiente e também para o olhar público. Juntos com nossa filha, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo”, afirmou o goleiro do Bayern de Munique.

Com a camisa do Bayern de Munique, Ulreich disputou 103 jogos com 20 títulos conquistados. O jogador está em sua segunda passagem pelo clube da Baviera. Em 2015, foi contratado após passagem pelo Stuttgart. Saiu em 2020 para o Hamburgo e retornou em 2021 ao Bayern.

Comunicado de Sven Ulreich

Confira o comunicado de Sven Ulreich:

“É com profunda tristeza que anunciamos hoje que nosso filho Len faleceu há algumas semanas, após uma longa e grave doença.

A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós – no entanto, é um passo importante para nós, como família, para trazer clareza para aqueles ao nosso redor e também para o público. Juntamente com nossa filha, estamos agora tentando encontrar o caminho de volta à vida, passo a passo.

Um agradecimento especial às nossas famílias, amigos e ao FC Bayern de Munique por sua discrição e grande apoio nos últimos meses – isso significa muito para nós.

Pedimos ao público e aos representantes da mídia que sejam atenciosos e respeitem nossa privacidade. Pedimos gentilmente que se abstenham de mais perguntas ou declarações”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.