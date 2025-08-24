24/08/2025
Tragédia no Rio Moa: homem morre afogado durante Festival de Praia em Cruzeiro do Sul

Irisvan Xavier da Cunha, de 33 anos, sofria de epilepsia e havia consumido álcool antes do mergulho; familiares presenciaram o acidente

Durante o tradicional Festival de Praia em Cruzeiro do Sul, um acidente resultou na morte de um homem de 33 anos neste sábado.

Bombeiros realizam tentativa de resgate no Rio Moa durante o Festival de Praia/Foto: Reprodução

Irisvan Xavier da Cunha estava às margens do Rio Moa, acompanhado do pai e do irmão, quando entrou na água e acabou se afogando.

IML e Corpo de Bombeiros carregando o corpo da vítima/Foto: Reprodução

Segundo familiares, a vítima tinha histórico de epilepsia e havia ingerido bebida alcoólica antes do mergulho, fatores que podem ter contribuído para o acidente.

Equipes do IML e Corpo de Bombeiros no local do acidente/Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30. A guarnição se deslocou ao local juntamente com um perito criminal da Polícia Civil e dois auxiliares.

Irisvan Xavier da Cunha, vítima de afogamento no Rio Moa/Foto: Reprodução

Ao chegar, o corpo foi acondicionado em saco cadavérico, colocado sobre a maca e conduzido por embarcação até o rabecão, sendo posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

