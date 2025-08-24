Tragédia no Rio Moa: homem morre afogado durante Festival de Praia em Cruzeiro do Sul

Durante o tradicional Festival de Praia em Cruzeiro do Sul, um acidente resultou na morte de um homem de 33 anos neste sábado.

Irisvan Xavier da Cunha estava às margens do Rio Moa, acompanhado do pai e do irmão, quando entrou na água e acabou se afogando.

Segundo familiares, a vítima tinha histórico de epilepsia e havia ingerido bebida alcoólica antes do mergulho, fatores que podem ter contribuído para o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30. A guarnição se deslocou ao local juntamente com um perito criminal da Polícia Civil e dois auxiliares.

Ao chegar, o corpo foi acondicionado em saco cadavérico, colocado sobre a maca e conduzido por embarcação até o rabecão, sendo posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo: