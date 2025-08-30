Trânsito fica congestionado com show de Evoney Fernandes na última noite do Festival da Farinha

O acesso ao Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, registrou congestionamento na noite deste sábado (30), durante a programação de encerramento da 8ª edição do Festival da Farinha. A intensa movimentação de veículos e pedestres foi provocada pelo grande público que tenta garantir espaço para acompanhar o show do cantor Evoney Fernandes, uma das atrações mais aguardadas do evento.

Desde o início da noite, longas filas de carros se formaram nas principais vias que dão acesso ao Complexo. Motoristas enfrentaram lentidão e dificuldade para estacionar nas imediações, enquanto muitos optaram por seguir a pé até o local da festa.

A expectativa da organização é que esta seja a maior noite de público da edição, reunindo milhares de pessoas para prestigiar o encerramento do festival, que já se consolidou como um dos principais eventos culturais do Acre.

Além da atração musical, o Festival da Farinha oferece ao público feiras gastronômicas, artesanato e apresentações culturais, reunindo tradição e entretenimento em um espaço que, nesta última noite, ficou pequeno diante da multidão que foi ao local.