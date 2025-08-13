12 de agosto de 2025
Trânsito na Via Chico Mendes fica caótico com ônibus quebrado e dois acidentes na mesma área

População reclama da situação do transporte coletivo e dos acidentes na noite desta terça-feira

A Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, enfrentou problemas na noite desta terça-feira (12) com três ocorrências que complicaram o trânsito e causaram transtornos à população.

Um ônibus quebrou no meio da via, deixando passageiros retidos e gerando atrasos. Logo depois, outro ônibus colidiu com um carro, aumentando o congestionamento.

Do outro lado da rua, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta também foi registrado, mas ainda não há informações sobre feridos nos incidentes.

Moradores e usuários do transporte coletivo reclamaram da situação, destacando a falta de manutenção dos veículos e pedindo mais segurança no trânsito local.

