travis-kelce-vai-jogar-no-brasil-e-taylor-swift-pode-vir-junto

Taylor Swift e o jogador da NFL Travis Kelce anunciaram o noivado publicamente nesta terça-feira (26/8), duas semanas antes do jogo do tightend em São Paulo (SP). O casal está junto há mais de dois anos em um relacionamento que cativa mundos distintos, mas igualmente apaixonados: o da música pop e o do esporte.

Leia também

O Brasil voltará a receber um jogo da NFL após o sucesso da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, e, de quebra, pode atrair a diva pop Taylor Swift para uma visita em solos paulistas. Em 8 de setembro, o Kansas City Chiefs de Travis Kelce joga contra o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, em São Paulo. O casal está junto desde 2023 e Taylor costuma acompanhar as partidas dos camarotes.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.