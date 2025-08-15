14/08/2025
TRE-AC alerta para golpe que mira candidatos; saiba como se proteger

Criminosos enviam falsas notificações exigindo pagamento de suposta “contribuição confederativa assistencial”

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) emitiu um alerta sobre um novo golpe direcionado a candidatos e candidatas das últimas eleições. Segundo o órgão, criminosos estão enviando notificações extrajudiciais falsas, tanto por e-mail quanto por mensagens de celular, exigindo o pagamento de uma suposta “contribuição confederativa assistencial” no valor de R$ 198,95.

TRE-AC alerta para golpe que mira candidatos; saiba como se proteger/Foto: Reprodução

O TRE-AC reforça que não cobra qualquer taxa ou contribuição desse tipo e orienta que os destinatários dessas mensagens não cliquem em links, não abram anexos e não realizem pagamentos. O tribunal ainda recomenda que qualquer suspeita de golpe seja comunicada às autoridades competentes.

A orientação é essencial para evitar prejuízos financeiros e proteger dados pessoais diante da crescente atuação de criminosos digitais.

