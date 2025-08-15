TRE-AC oferece atendimento para cadastramento biométrico durante Festival do Açaí em Feijó

Aproveitando o grande fluxo de visitantes no Festival do Açaí, em Feijó, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) está realizando um atendimento especial voltado ao cadastramento biométrico de eleitores. A iniciativa busca facilitar o acesso ao serviço e incentivar a regularização do título.

Para participar, basta apresentar um documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado. O atendimento é rápido e prático, e ficará disponível até o encerramento do evento, neste domingo (17), sempre das 18h às 20h.

Segundo dados do TRE-AC, Feijó possui 25.575 eleitores. No estado, o número total chega a 613.288, sendo que 43.357 ainda não realizaram o registro biométrico — a maioria concentrada na capital e em áreas rurais do interior.

“A ministra Cármen Lúcia determinou que os Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país intensifiquem ações de incentivo e promoção do cadastramento biométrico e do alistamento eleitoral. O objetivo é reduzir o tempo de espera nas filas no dia da votação e ampliar a segurança no processo, garantindo que cada eleitor seja identificado de forma rápida e precisa, fortalecendo a confiabilidade do voto”, disse o chefe de Cartório da 7ª Zona Eleitoral da cidade, Roberval Neto.

A Justiça Eleitoral reforça que o cadastramento é fundamental para garantir o exercício do voto e evitar pendências no título eleitoral.