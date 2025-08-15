15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

TRE-AC oferece atendimento para cadastramento biométrico durante Festival do Açaí em Feijó

Medida busca reduzir filas e aumentar a segurança na identificação dos eleitores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Aproveitando o grande fluxo de visitantes no Festival do Açaí, em Feijó, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) está realizando um atendimento especial voltado ao cadastramento biométrico de eleitores. A iniciativa busca facilitar o acesso ao serviço e incentivar a regularização do título.

Para participar, basta apresentar um documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado. O atendimento é rápido e prático, e ficará disponível até o encerramento do evento, neste domingo (17), sempre das 18h às 20h.

Segundo dados do TRE-AC, Feijó possui 25.575 eleitores. No estado, o número total chega a 613.288, sendo que 43.357 ainda não realizaram o registro biométrico — a maioria concentrada na capital e em áreas rurais do interior.

“A ministra Cármen Lúcia determinou que os Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país intensifiquem ações de incentivo e promoção do cadastramento biométrico e do alistamento eleitoral. O objetivo é reduzir o tempo de espera nas filas no dia da votação e ampliar a segurança no processo, garantindo que cada eleitor seja identificado de forma rápida e precisa, fortalecendo a confiabilidade do voto”, disse o chefe de Cartório da 7ª Zona Eleitoral da cidade, Roberval Neto.

TRE-AC oferece atendimento para cadastramento biométrico durante Festival do Açaí em Feijó. Foto: Reprodução

A Justiça Eleitoral reforça que o cadastramento é fundamental para garantir o exercício do voto e evitar pendências no título eleitoral.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.